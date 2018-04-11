Белый Дом: Трамп еще не принял решения по Сирии

Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о военном ударе по Сирии, он остается одним из вариантов действий Вашингтона и его союзников. Об этом заявила в среду представитель Белого Дома Сара Сандерс.

Твит Трампа, в котором тот предупреждает Россию о скорых ракетных ударах, она назвала описанием одной из возможностей.

Сандерс подчеркнула, что США убеждены в том, что войска президента Сирии Башара Асада осуществили химическую атаку в городе Дума, и отметила, что Вашингтон возлагает ответственность за эту атаку и на Россию, которая обещала содействовать уничтожению сирийского химического арсенала.

Представитель Белого Дома отметила, что Россия действует в Сирии как "отрицательное действующее лицо". В то же время, по ее словам, Трамп надеется, что ситуация изменится, и Россия перейдет к сотрудничеству.

В Белом Доме говорят, что Трамп ведет консультации о совместных действиях с союзниками - Британией, Францией, Израилем и рядом арабских стран.

По сообщениям британской прессы, британские подводные лодки отправились к побережью Сирии, чтобы принять участие в возможных ударах по объектам в этой стране.

Россия утверждает, что химической атаки в Думе, по всей вероятности, не было, называя сообщения о ней провокацией. Международная организация по запрещению химического оружия, как ожидается, обсудит сообщения о химической атаке в понедельник, 16 апреля. Организация готова выслать в Сирию специальную миссию.