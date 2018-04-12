Amnesty International посчитала смертные приговоры

В 2017 году в мире привели в исполнение 993 смертных приговора. Это на четыре процента меньше, чем годом ранее, и на 39 процентов меньше, чем в 2015 году, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International.

Первое место по числу смертных казней заняли Иран и Саудовская Аравия. В целом, Иран, Саудовская Аравия, Ирак и Пакистан провели более 84 процента казней в мире в прошлом году. При этом в Иране были 507 казней, что составляет 51 процент от общего числа. По данным Amnesty International, как минимум пять человек в Иране были казнены за преступления, совершённые ими в возрасте до 18 лет, и как минимум еще 80 таких заключённых ожидают исполнения своих смертных приговоров.

Составители доклада подчеркивают, что единственной европейской страной, где приводятся в исполнение смертные приговоры, является Белоруссия. В прошлом году там казнили двоих человек, в 2016 – четыре. В 2017 году в стране вынесли четыре смертных приговора.

Правозащитники отмечают, что в странах Африки в прошлом году наблюдался значительный прогресс. В частности, Гвинея стала 20-й страной региона, отменившей смертную казнь за все преступления, а Кения отменила обязательную смертную казнь за убийство.

В докладе отмечается, что кроме Гвинеи в минувшем году смертную казнь за все преступления отменила Монголия. Таким образом общее число стран, законодательно отменивших смертную казнь, достигло в 2017 году 106.

Amnesty International не удалось подтвердить данные по Вьетнаму, Малайзии и Китаю, поскольку этой информации нет в открытом доступе.

