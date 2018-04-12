ISI: российские военные корабли покинули порт Тартус в Сирии

Российские военные корабли покинули сирийский порт Тартус. Об этом сообщает компания Image satellite international и приводит спутниковые снимки.

На одном виден причал, у которого пришвартованы несколько боевых кораблей (включая фрегат "Адмирал Григорович") и судов обеспечения, а также две подводные лодки класса "Варшавянка". На втором снимке, датированным 11 апреля, видно, что все корабли кроме одной подводной лодки, покинул порт.

В компании считают, что корабли выведены в море из-за возможных ударов США и их союзников по территории Сирии.

В то же время в среду Интерфакс сообщил о готовящихся учениях ВМФ России вблизи сирийского побережья.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о возможном скором нанесении ракетных ударов по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума. Вашингтон также возложил ответственность на Россию, обвинив её в покровительстве сирийскому режиму. Москва утверждает, что химической атаки в Думе, по всей вероятности, не было, называя сообщения о ней провокацией. Окончательное решение о военном ударе по Сирии Трамп пока не принял, сообщает Белый дом.

ООН предупреждает, что ситуация в Сирии может выйти из-под контроля и призывает к переговорам и поиску компромисса.