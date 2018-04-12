Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров "Норникеля"

Основной владелец "РусАла", бизнесмен Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров "Норильского никеля", от него поступил официальный отказ от номинации. Об этом РБК сообщил представитель компании.

Дерипаска уже входил в совет директоров "Норильского никеля"в 2008 году, а также с 2010 по 2013 год.

О том, что Дерипаска был выдвинут на этот пост, стало известно 5 апреля. Это произошло на фоне возникшего в феврале конфликта Дерипаски и главы компании "Интеррос" Владимира Потанина за контроль над "Норильским никелем". Он был спровоцирован решением российского олигарха Романа Абрамовича частично продать свою долю "Норникеля". "РусАл" подал иск в суд Лондона ​с требованием запретить сделку, так как считает, что она подорвет баланс интересов в компании.

6 апреля США ввели новые санкции в отношении 24 российских бизнесменов и чиновников и 14 компаний. Их активы, находящиеся в юрисдикции США, заморожены, а гражданам США запрещено заключать с ними сделки. Под ограничения попал, в частности, ОлегДерипаска и ряд его компаний, среди которых "РусАл". Уже 9 апреля стоимость акций "РусАла" упала на треть. О прекращении поставок металла российских брендов компании "РусАл" по фьючерсным контрактам заявила Нью-Йоркская товарная биржа. Совет директоров компании с момента объявления о санкциях покинули несколько иностранцев.

