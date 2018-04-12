"Увидел Бог - летит Гагарин". В Сети отмечают День космонавтики

Угроза Третьей мировой войны временно позабыта. Сегодня в соцсетях отмечают День космонавтики - праздник, которому радоваться не зазорно независимо от политических убеждений.

Владимир Иконников

Традиционно в День Космонавтики.

ГАГАРИН.

В этом и только в этом, Господи,

Весь смысл прыжка Гагарина.

Он сказал: ”Поехали!”

На лбу испарина.

Долететь до Тебя на самом деле.

Побыть за пределом

Без жертвы телом.

Долететь и глазами Отца увидеть.

Разве можно этим Его обидеть?

Когда Сын показывает Отцу все лучшее,

Что умеет,

Не очень важно во что он верит,

Ангелы друг другу передают по цепочке,

Сверкают в эфире тире и точки.

И что ангелы говорят,

То и я повторю:

Гагарин видит Бога в раю.

В. И.

​Игорь Иртеньев

Всех с днем космонавтики!

Из сундука



* * *

Титов на старте засиделся,

Склонясь над томиком стихов,

Гагарин враз переоделся,

<тарам-парам> – и был таков.

Пока Титов свой штопал треник,

И над задачником потел,

Гагарин как электровеник

Вокруг планеты облетел.

Конечно жалко мне Титова,

Какой ни есть, а все ж герой,

Но к лузерам судьба сурова,

Второй – и в космосе второй.

Он мог носить белье из шелка

И был бы первый космонавт.

А <нефиг> было клювом щелкать

И тут никто не виноват.

Дмитрий Чернышев

увидел бог летит гагарин

ну всё подумал началось

убрал слонов а шарик сунул

на ось

© Дмитрий Купревич

Разумеется, всегда будут и конспирологи, которые утверждают, что Гагарин никуда не летал. Сайт The Question публикует по случаю праздника ответ на вопрос "Правда ли, что дочь первого космонавта Елена Гагарина сказала, что ее отец не летал в космос и что все это была инсценировка?"

Евгений Горелик

Нет, неправда.

Она сказала, что знаменитые видеокадры старта были инсценировкой, снятой после полета, но это уже давно не секрет. В своих интервью онаговорит, например, "...после своего первого полета он хотел снова полететь в космос.", " Ему очень понравился полет, и он хотел продолжать летать." и так далее.

У Гагарина с собой действительно не было фотоаппарата. Главным образом потому, что никто ничего не знал о том могут ли люди хоть что-то в космосе делать. Для Гагарина, например, оказалось сюрпризом даже что когда он "положил" карандаш, тот начал уплывать в невесомости - то что нам сейчас кажется совершенно очевидным произошло с человеком впервые. Собственно, этот карандаш был, кажется, единственным "прибором" в том полете, который управлялся человеком - проверялось сможет ли человек в космосе писать, это тоже не было известно заранее.



Надо учесть, что тогдашние фотоаппараты это не камера в телефоне, а больше полкило веса не считая пленки. Это стоит нескольких лишних килограммов недешевого топлива, никакой вес нельзя просто "взять в космос с собой". Надо было предусмотреть специально крепление для фотоаппарата - во время перегрузки его нельзя держать при себе, это еще килограммы. И все эти килограммы надо было закладывать в расчеты заранее. А времени не было - на конец апреля был назначен американский старт с астронавтом Шепардом, суборбитальный, но тоже космический (состоялся 5 мая 1961 года). Первым человеком в космосе мог стать американец.



Между тем, фотографии Земли из космоса к этому моменту уже 15 лет как были известны - их сняли американцы в 1946 году с ракеты достигшей высоты 105 километров.

Вспоминают в Сети и о том, как чествовали подвиг Гагарина в странах соцлагеря.

"Патриоты" радуются тому, что в космос полетел "русский человек", остальные - просто тому, что человек полетел в космос.

​Сергей Марков

Сегодня 12 апреля День Космонавтики, когда в космос вышел Юрий Гагарин. Это был огромный шаг человечества, когда человечество стало космической силой. Мы горды, что от имени человечества этот шаг сделал русский человек, офицер великой Советской армии, 16 лет до этого уничтожившей вселенское зло нацизма. Это все вклад нашей русской цивилизации, и дружественных нам народов, в нашу общую человеческую цивилизацию. Чувство гордости. В этот день почти всегда чистое небо и видны звезды.

Артем Сенчило

Отправить Гагарина в космос именно в День Космонавтики - это гениально!

С праздником, земляне!

Леонид Зубарев

Не люблю я сантиментов о СССР, поганенькая была страна, но были у нее общечеловеческие удачи, и одна из них - Гагарин, даже не сам полет технически (хотя это, конечно, было важной технологической и идеологической победой), а сам образ - удивительно приятное и располагающее лицо. Всех причастных с праздником!

О том, как жилось в стране, одержавшей эту важную победу, красноречиво свидетельствует список подарков, полученных Гагариным за свой подвиг.

Александр Филипенко

В день космонавтики из года в год слышу про великую страну. Да, говорят, были перегибы, лагеря, но ведь человек полетел в космос! Юрий Гагарин пробыл в космосе 1 час 48 минут, а потом вернулся в страну, о величии которой каждый сам может судить по этому документу:

№ 1037рс

18 апреля 1961 г.

СЕКРЕТНО

1. Признать необходимым подарить от имени правительства СССР первому летчику-космонавту СССР майору Гагарину Ю.А. и членам его семьи автомашину "Волга", жилой дом, мебель и экипировку согласно приложению.

Отнести связанные с этим расходы за счёт резервного фонда Совета Министров СССР.

2. Обязать Министерство Обороны СССР (т.Малиновского) выделить майору Гагарину Ю.А. четырехкомнатную квартиру по месту службы.

Председатель Совета Министров Союза ССР

Н.ХРУЩЕВ.

Приложение

к распоряжению Совета министров СССР от 18 апреля 1961 г. №1037рс

1. Меблировка спальни, столовой, детской, кабинета, кухни

2. Автомашина «Волга»

3. Телевизор «Рубин»

4. Радиола «Люкс»

5. Стиральная машина

6. Холодильник

7. Пылесос

8. Ковровые дорожки

9. Пианино

10. Постельное белье — 6 комплектов

11. Одеяла — 2 штуки

Для родителей Ю.А. Гагарина

1. Сборный дом из трёх комнат

2. Телевизор

3. Радиоприемник

4. Мебель на три комнаты

Экипировка для Ю.А. Гагарина

1. Пальто демисезонное

2. Пальто легкое летнее

3. Плащ

4. Костюм — 2 (светлый и темный)

5. Обувь — 2 пары (черная и светлая)

6. Рубашки белые — 6 шт.

7. Шляпа — 2

8. Носки — 6 пар

9. Белье нижнее шелковое — 6 пар

10. Трусы, майки — 6 пар

11. Платки носовые —12 шт.

12. Галстуки — 6 шт.

13. Перчатки — 1 пара

14. Электробритва — 1

15. Два комплекта военного обмундирования (парадное и повседневное)

16. Чемоданы — 2

Экипировка для жены

1. Пальто демисезонное

2. Пальто летнее

3. Плащ

4. Платья- 3

5. Черный костюм

6. Шляпы-2

7. Гарнитуры- 6

8. Чулки- 6 пар

9. Туфли- 3 пары

10. Сумки дамские- 2

11. Перчатки- 2 пары

12. Косынки-2 (шерстяная и шелковая)

13. Блузки- 2 шт.

14. Кофта шерстяная- 1 шт.

Экипировка для детей

1. Кровать детская

2. Детская коляска

3. Платья шерстяные- 4

4. Пальто- 2 (зимнее и летнее)

5. Шапочки- 2 (зимняя и летняя)

6. Обувь- 4 пары

7. Белье- 6 пар

8. Куклы, игрушки

9. Детское приданное

Экипировка для матери

1. Пальто летнее

2. Пальто зимнее

3. Плащ- 1

4. Платья- 2

5. Платок пуховый

6. Туфли- 2 пары

7. Белье- 6 пар

8. Чулки- 6 пар

9. Кофта шерстяная- 1 шт.

Экипировка для отца

1. Пальто летнее

2. Пальто зимнее

3. Плащ

4. Фуражка

5. Белье- 6 пар

6. Рубашки- 6 штук

7. Костюм- 2 (темно-серый и темный)

8. Ботинки- 2 пары (светлые и темные)

9. Галстуки- 4

10. Носовые платки- 6 штук

11. Носки- 6 пар

Двум братьям и сестре т. Гагарина Ю.А. — по 1000 рублей.

Управляющий делами Совета министров СССР

Г. Степанов

АП.РФ. ф.93 Коллекция постановлений и распоряжений СМ СССР за 1961 г. Заверенная копия на бланке.

Но и эта картина "советского благополучия" - серьезное улучшение по сравнению с предыдущими годами, указывают многие комментаторы.

Евгений Писарев

С Днём космонавтики вас, друзья!

Юрий Гагарин полетел в космос при Хрущёве, при нем же "жить стало лучше, жить стало веселее", при нём началось жилищное строительство, началась "оттепель" в общественной и политической жизни и выпущены на волю узники ГУЛАГа, в том числе и отец космонавтики Сергей Королёв. Но над Хрущевым народ посмеивается, зато со страшной силой любит упыря Сталина, оставившего страну с атомной бомбой и голой задницей.

История скреп

Советская космонавтика — это не только Гагарин. Когда вспоминаешь о ней, всегда лезет в голову сломанная на допросах чекистами челюсть Сергея Королева.

Сергей Королёв был арестован 27 июня 1938 года после ареста Клеймёнова Ивана Терентьевича и других работников Реактивного института. Будущего Генерального конструктора обвиняли в том, что с 1935 года он входил в троцкистскую вредительскую организацию, проводил преступную работу по срыву отработки и сдачи на вооружение РККА новых образцов вооружения, т.е. в преступлениях ст. 58–7, 58–11 УК РСФСР. Оба пункта - расстрельные. 25 сентября 1938 года Королёв был включён в список лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда СССР. В списке он шёл по первой (расстрельной) категории. Список был завизирован Сталиным, Молотовым, Ворошиловым и Кагановичем. не расстреляли случайно. Так что приговор, о котором Королев, з/к 1442, узнал уже в Бутырской тюрьме, по тем временам можно назвать “мягким”: десять лет тюремного заключения с поражением в политических правах на пять лет и с конфискацией имущества.

Александр Фельдман

Вся советская космонавтика обязана тому факту, что Сергея Королёва по ошибке НЕ РАССТРЕЛЯЛИ.

Репрессиям подверглись и многие соратники Королева: многие делятся сегодня постом двухлетней давности, где перечислены их имена.

Александр Ковановский

Для «развития» ракетного дела сталинским СССР сделано немало.

Посажен ракетный конструктор Воскресенский — будущая правая рука Королева.

Арестован и посажен специалист по ракетным двигателям и будущий генеральный конструктор комплекса «Энергия-Буран» Валентин Глушко. Отбыл срок на Соловках знаменитый ракетчик Артемьев.

Расстрелян в 1938 специалист по твердотопливным ракетам, предложивший термин "Космонавтика" Лангемак.

Расстрелян директор Ракетного НИИ, создатель "Катюши" Клейменов. Борис Викторович Раушенбах - ссылка в 1942 г.

Роберт Бартини, про которого Королёв сказал:«Мы все обязаны Бартини очень и очень многим, без Бартини не было бы спутника». Арест в 1938 г., выпустили только в 1946 г.

Юрий Кондратюк, рассчитавший оптимальную траекторию полёта к Луне, арест в 1931 г. Дали 3 года лагерей за вредительство.

Генерал Гонор, директор НИИ-88 в котором работали Королев, Макеев и другие, арестован в 1953 г.

Сам Королев был арестован 27 июня 1938 года. Приговор: 10 лет ИТЛ, 5 лет поражения в правах. Освобождён в 1944 году. Полностью реабилитирован 18 апреля 1957 года.

В последние годы слово "космонавт" все чаще употребляется в другом, "народном" смысле, и посты в соцсетях это отражают.

Если верить опросам ВЦИОМа, граждане России до сих пор верят, что живут в стране с передовой космической отраслью:

Николай Травкин

Сегодня День космонавтики.

ВЦИОМ поспрашивал россиян, по-прежнему абсолютное большинство уверены в нашем превосходстве по освоению космических пространств. Почти все вспоминают, кто такой был Королёв, но добавляют, что и нынешний, который щас заместо него по космосу - Рогозин - не хуже. Про Илона Маска мало кто слышал, а когда интервьюер уточняет, то отвечают, что брехня всё это, это они от зависти.

С праздником, дорогие соотечественники!

Другим комментаторам нынешняя ситуация в стране не дает поводов для оптимизма.

Сергей Попов

Рубль пишет письмо баррелю.

"Милый баррель, брента аль юралз, поздравляю тебя с днем космонавтики. Нету у меня ни импорта сыра, ни экспорта алюминия, один ты у меня остался.

Все с Маском вверх в космос летят, один я вниз падаю ...."

Алексей Навальный считает, что еще не все потеряно.

Пишут в Сети и о тех, для кого этот день - профессиональный праздник.

​А кто-то вспоминает, что и на Земле остались непокоренные рубежи.

Олег Козырев

Человек и в космосе был, и даже на Луне, а вот еще ни один человек не перешел ни один океан с материка на материк по дну. Думаю, на Марсе раньше будет станция, чем где-нибудь на серьезном дне Тихого океана