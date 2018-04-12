Ильхам Алиев победил на выборах президента Азербайджана. По данным Центральной избирательной комиссии, он набрал более 86 процентов голосов. Алиев займет пост главы государства в четвертый раз.

Итоговая явка на выборах составила 74,5%.

Главные оппозиционные партии выборы бойкотировали. Их лидеры обвиняют Алиева в уничтожении свобод, авторитаризме и преследовании несогласных.

Впервые его избрали на пост президента в 2003 году, за два месяца до смерти отца – Гейдара Алиева – который правил страной 10 лет. Сначала Алиев отменил закон о том, что президентское кресло можно занимать только два срока подряд. А потом увеличил срок пребывания на этом посту с пяти до семи лет.