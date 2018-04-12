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Ильхам Алиев победил на выборах президента Азербайджана

Ильхам Алиев

Ильхам Алиев победил на выборах президента Азербайджана. По данным Центральной избирательной комиссии, он набрал более 86 процентов голосов. Алиев займет пост главы государства в четвертый раз.

Итоговая явка на выборах составила 74,5%.

Главные оппозиционные партии выборы бойкотировали. Их лидеры обвиняют Алиева в уничтожении свобод, авторитаризме и преследовании несогласных.

Впервые его избрали на пост президента в 2003 году, за два месяца до смерти отца – Гейдара Алиева – который правил страной 10 лет. Сначала Алиев отменил закон о том, что президентское кресло можно занимать только два срока подряд. А потом увеличил срок пребывания на этом посту с пяти до семи лет.

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