Минобороны РФ: войска Асада контролируют Восточную Гуту

Сирийские правительственные войска установили контроль над городом Дума. Последний город в анклаве Восточная Гута в провинции Дамаск, который удерживали повстанцы. Об этом сообщило министерство обороны России.

Как заявил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко, это означает, что сирийские войска теперь контролируют Восточную Гуту в целом.

По данным министерства обороны России, более полутора тысяч повстанцев и членов их семей покинули город за последние сутки по гуманитарному коридору. Также сообщается, что Россия ввела в Думу подразделения военной полиции.

Подтверждений информации о взятии города Дума сирийскими правительственными войсками из других источников пока нет.

7 апреля появились сообщения о жертвах и пострадавших среди мирного населения в результате о химической атаки в городе Дума. Подтверждения этой информации из независимых источников до сих пор нет.

Президент США Дональд Трамп обвинил в применении химического оружия войска президента Сирии Башара Асада, а также возложил ответственность на Россию,обвинив её в покровительстве сирийскому режиму. Трамп предупредил о возможном скором нанесении ракетных ударов по Сирии.

Москва и Дамаск заявляют, что химической атакиДуме, по всей вероятности, не было, и называютсообщения о ней провокацией.