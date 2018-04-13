Клоун в лагере беженцев

Во второй части этого выпуска:

Вятские цыгане.

Стихи Игоря Булатовского (Петербург).

Джазовая певица Этери Бериашвили.

Клоуна, о котором пойдёт речь, зовут Полина Борисова. Её родители – музыканты, живут в Гамбурге уже около 25 лет. Полина закончила театральную академию Димитри в Тичино, италоязычном кантоне Швейцарии. В настоящее время работает клоуном в берлинских больницах, домах престарелых, хосписах. В недавнем прошлом выступала в Греции в лагерях беженцев.

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– Мы, группа из организации "Клоуны без границ", за три дня поставили шоу для детей. К нам присоединились акробаты из Бельгии и клоун из Испании. Выступали в лагерях беженцев перед людьми, которые потеряли всё. Это изменило мою жизнь. Дети смеялись, а их родители плакали, потому что дети впервые после войны смеялись. Дети опять становились детьми. Представьте себе заправку около трассы, там живут полторы тысячи беженцев. Едешь и видишь одни палатки. Там мы играли. Для детей это был праздник. На следующий день возле заправки дети меня узнали. Они пытались наши номера переиграть. До этого они играли в войну, а теперь играли в клоунов. Возможно, на войне они видели мёртвых. У меня было чувство, что мы дали им искорку надежды, любви, света. И она там останется. В другом лагере мы выступали в огромном бетонном зале, там была тысяча беженцев. Гул стоял. Атмосфера напряжённая. На телеэкране показывали войну в Сирии. Они сидели с телефонами, искали близких: «Вы живы?». Мы входим. Клоуны. Они выключили телевизор. И все так ржали. Из них вырвалось напряжение. Такого влияния искусства на реальность я прежде не испытывала.

Далее в передаче:

Вятские цыгане.

В передаче принимают участие цыганский барон Николай, Альбина, Рада и гадалка Евфросиния.

«Радиоантология современной русской поэзии».

Стихи Игоря Булатовского (Петербург).

– В ночь эталонную слышишь ты пение?

Любо ль нам видеть свой труд?

Слышишь ты в рощице русское пение?

Слышишь, как дети поют?

– Нет, я не слышу русского пения.

Труд наш не слишком хорош.

Дети поют, но воды до кипения

этим ты не́ доведешь.

– Небо считаешь заочною вотчиной?

Хочется счесть облака?

– Нет, не считаю. Не хочется. Хочется

детям – пи-пи и ка-ка.

– Смотришь последние битвы по телеку?

Гог одолеет Магог?

Чистишь ли пряжку, скучаешь по тельнику?

Детям прочел Декалог?

– Гог его знает, Магог его ведает,

пряжка погасла давно,

тьма наступает, а кесарь обедает,

в общем: не делай темно.

– Сколько любви в эти выстрелы вложено?

Сколько их, Осенька, там?

– Коленька, нам ведь считать не положено

да и не хочется нам.

– Были мы, не были, гоголи-моголи,

небулы, нобили, чу?

– Главное, чтобы детей не дотрогали,

этого только хочу.

– Кто нас позвал в эти дебри словесные?

Кто посадил нас в вагон?

– Гог его знает, мы – тучки небесные

над огородами зон...

«Мои любимые пластинки» с джазовой певицей Этери Бериашвили:

–Я часто слушаю грузинскую музыку. Родные гармонии, острые приступы ностальгии меня не отпускают. Переслушиваю старые записи. Там всё тонко.