Клоун в лагере беженцев

Во второй части этого выпуска:
Вятские цыгане.
Стихи Игоря Булатовского (Петербург).
Джазовая певица Этери Бериашвили.
Клоуна, о котором пойдёт речь, зовут Полина Борисова. Её родители – музыканты, живут в Гамбурге уже около 25 лет. Полина закончила театральную академию Димитри в Тичино, италоязычном кантоне Швейцарии. В настоящее время работает клоуном в берлинских больницах, домах престарелых, хосписах. В недавнем прошлом выступала в Греции в лагерях беженцев.
– Мы, группа из организации "Клоуны без границ", за три дня поставили шоу для детей. К нам присоединились акробаты из Бельгии и клоун из Испании. Выступали в лагерях беженцев перед людьми, которые потеряли всё. Это изменило мою жизнь. Дети смеялись, а их родители плакали, потому что дети впервые после войны смеялись. Дети опять становились детьми. Представьте себе заправку около трассы, там живут полторы тысячи беженцев. Едешь и видишь одни палатки. Там мы играли. Для детей это был праздник. На следующий день возле заправки дети меня узнали. Они пытались наши номера переиграть. До этого они играли в войну, а теперь играли в клоунов. Возможно, на войне они видели мёртвых. У меня было чувство, что мы дали им искорку надежды, любви, света. И она там останется. В другом лагере мы выступали в огромном бетонном зале, там была тысяча беженцев. Гул стоял. Атмосфера напряжённая. На телеэкране показывали войну в Сирии. Они сидели с телефонами, искали близких: «Вы живы?». Мы входим. Клоуны. Они выключили телевизор. И все так ржали. Из них вырвалось напряжение. Такого влияния искусства на реальность я прежде не испытывала.
Далее в передаче:
Вятские цыгане.
В передаче принимают участие цыганский барон Николай, Альбина, Рада и гадалка Евфросиния.
«Радиоантология современной русской поэзии».
Стихи Игоря Булатовского (Петербург).
– В ночь эталонную слышишь ты пение?
Любо ль нам видеть свой труд?
Слышишь ты в рощице русское пение?
Слышишь, как дети поют?
– Нет, я не слышу русского пения.
Труд наш не слишком хорош.
Дети поют, но воды до кипения
этим ты не́ доведешь.
– Небо считаешь заочною вотчиной?
Хочется счесть облака?
– Нет, не считаю. Не хочется. Хочется
детям – пи-пи и ка-ка.
– Смотришь последние битвы по телеку?
Гог одолеет Магог?
Чистишь ли пряжку, скучаешь по тельнику?
Детям прочел Декалог?
– Гог его знает, Магог его ведает,
пряжка погасла давно,
тьма наступает, а кесарь обедает,
в общем: не делай темно.
– Сколько любви в эти выстрелы вложено?
Сколько их, Осенька, там?
– Коленька, нам ведь считать не положено
да и не хочется нам.
– Были мы, не были, гоголи-моголи,
небулы, нобили, чу?
– Главное, чтобы детей не дотрогали,
этого только хочу.
– Кто нас позвал в эти дебри словесные?
Кто посадил нас в вагон?
– Гог его знает, мы – тучки небесные
над огородами зон...
«Мои любимые пластинки» с джазовой певицей Этери Бериашвили:
–Я часто слушаю грузинскую музыку. Родные гармонии, острые приступы ностальгии меня не отпускают. Переслушиваю старые записи. Там всё тонко.
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