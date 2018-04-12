Трамп пока не определился, когда нанести удар по Сирии

Дональд Трамп еще не определился, когда США намереваются нанести ракетные удары по Сирии в связи с химической атакой в городе Дума.

"Я никогда не говорил, когда именно произойдет атака на Сирию. США могут нанести удар очень скоро. Или совсем не скоро", – написал президент США в твиттере.

Кроме того, Трамп отметил, что Соединенные Штаты проделали "отличную работу" по освобождению Сирии от террористической группировки "Исламское государство". "И где наше "Спасибо, Америка"?", – написал он.

О том, что вопрос об ударе по Сирии пока не решен, ранее заявила представитель Белого дома Сара Сандерс. Она подчеркнула, что авиаудары – только один из вариантов решения проблемы. Сандерс добавила, что США возлагают ответственность за химатаку на президента Сирии Башара Асада и на Россию, которая его поддерживает.

Согласно сообщениям из Сирии, 7 апреля в результате химатаки погибли около 70 человек. Подтверждения этой информации из независимых источников до сих пор нет.

Трамп обвинил в применении химического оружия войска президента Сирии Башара Асада, а также возложил ответственность на Россию, обвинив ее в покровительстве сирийскому режиму. Трамп предупредил о возможном скором нанесении ракетных ударов по Сирии. "Готовься Россия, они прилетят", – написал Трамп в твиттере. В следующем твите он призвал Россию отказаться от гонки вооружений и сотрудничать с США.

В Кремле заявили, что внимательно следят за заявлениями Трампа, но не собираются участвовать в так называемой твиттер-дипломатии.

Москва и Дамаск заявляют, что химической атаки в Думе, по всей вероятности, не было, и называют сообщения о ней провокацией.