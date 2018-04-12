Эксперты ОЗХО подтвердили состав яда, которым отравили Скрипалей

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили выводы Великобритании о химическом составе вещества, которым отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Сегодня ОЗХО обнародовала результаты расследования по делу об отравлении Скрипалей.

Название вещества в открытой части доклада не упоминается. Оно будет доступно только членам ОЗХО.

В министерстве иностранных дел Великобритании сообщили, что копия доклада передана британской стороне. Лондон попросил организацию направить для ознакомления копии доклада всем странам-участникам Конвенции по запрещению химического оружия.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным советскими учёными. Британские спецслужбы полагают, что яд был произведен в России. Москва это отрицает.

9 апреля стало известно, что Юлию Скрипаль выписали из больницы. Британские власти, сообщили, что её доставили в безопасное место. Сергей Скрипаль по-прежнему находится в клинике Солсбери.

Отравление Скрипалей привело к серьезному кризису в отношениях между странами Запада и Россией. Великобритания возложила ответственность за преступление на Москву и выслала более 20 российских диаломатов. США, Евросоюз и НАТО поддержали эту позицию. Около 30 стран объявили о высылке российских дипслужащих в знак солидарности с Великобританией. Россия в ответ начала высылать западных дипломатов.