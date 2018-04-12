Макрон: Франция знает о применении химоружия в Сирии

У Парижа есть доказательства применения химического оружия в сирийском городе Дума. Ответственность за химатаку лежит на войсках, подконтрольных президенту Сирии Башару Асаду. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала FT1.

Французский лидер добавил, что на применение запрещённого в мире оружия, последует ответ. При этом Макрон не уточнил сроков ответных мер.

Сегодня же Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Сирии и согласовали свои действия по сирийской проблеме.

Согласно сообщениям из Сирии, 7 апреля в результате химатаки погибли около 70 человек. Подтверждения этой информации из независимых источников до сих пор нет.

Президент США Дональд Трамп обвинил в применении химического оружия войска президента Сирии Башара Асада, а также возложил ответственность на Россию, обвинив ее в покровительстве сирийскому режиму. Трамп предупредил о возможном скором нанесении ракетных ударов по Сирии, однако сроков не назвал. Москва и Дамаск заявляют, что химической атаки в Думе, по всей вероятности, не было, и называют сообщения о ней провокацией.