Великобритания созовет СБ ООН для обсуждения "дела Скрипаля"

Великобритания потребовала созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ и его дочери Юлии в городе Солсбери. На заседании, которое, как ожидается, пройдет на следующей неделе, будет обсуждаться обнародованный в четверг доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Его эксперты подтвердили выводы Великобритании о химическом составе вещества, которым отравили Скрипалей. В обнародованной открытой части доклада ОЗХО название этого вещества не упоминается. Оно содержится в закрытой части доклада, направленной странам-членам ОЗХО. Эксперты Организации по запрещению химоружия также не определили место происхождения этого вещества, указано лишь, что оно было "высокой чистоты", практически без примесей.

Британские власти ранее утверждали, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным советскими учеными. Британские спецслужбы полагают, что яд был произведен в России. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон приветствовал доклад ОЗХО и заявил, что у него "нет иного объяснения, кроме того, что ответственность несет Россия".

Представитель МИД России Мария Захарова в четверг вновь заявила, что Москва отвергает эти обвинения, и сама обвинила Великобританию в том, что она удерживает Скрипалей в "изоляции". Она также предположила, что Скрипали под давлением могут участвовать в "инсценировке".

Отец и дочь Скрипали были отравлены 4 марта. 9 апреля стало известно, что Юлию Скрипаль выписали из больницы. Британские власти сообщили, что ее доставили в безопасное место. Сергей Скрипаль по-прежнему находится в клинике Солсбери.

Отравление Скрипалей привело к серьезному кризису в отношениях между странами Запада и Россией.