Меркель: Германия не присоединится к ударам по Сирии

Германия не присоединится к возможным военным ударам Соединенных Штатов и их союзников по Сирии. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, подчеркнув, что она обеспоена сообщениями о применении войсками сирийского президента Башара Асада химического оружия и поддерживает шаги, направленные на недопущение таких случае в будущем.

В четверг Меркель обсудила по телефону ситуацию в Сирии с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Макрон заявил, что у Парижа есть доказательства применения химоружия в сирийском городе Дума 7 апреля. Именно эта предполагаемая химическая атака вызвала жесткую реакцию и угрозы удара по Сирии со стороны Вашингтона и его союзников.

Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил ситуацию в Сирии по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В сообщениях официальной Анкары и Кремля об этом разговоре не приведено подробностей. Ранее Эрдоган говорил, что обсудит с Путиным меры, которые необходимо принять, чтобы не допустить повторения химатак в Сирии.

Москва и официальный Дамаск заявляют, что химической атаки в Думе, по всей вероятности, не было, и называют сообщения о ней провокацией. Российские агентства сообщают в четверг, что первая группа инспекторов международной Организации по запрещению химического оружия прибыла в Бейрут, откуда отправится в Сирию для исследования ситуации на месте предполагаемой химической атаки. Официальных сообщений об этом нет.