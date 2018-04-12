Миссия ОЗХО начнет работу в Сирии в субботу

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что убежден в факте химической атаки в сирийском городе Дума 7 апреля. В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему собирают доказательства того, что эта атака имела место, и что ответственность за нее несет режим сирийского президента Башара Асада.

На слушаниях в Конгрессе Мэттис сказал, что Соединенные Штаты и их союзники еще не приняли решения о том, будут ли они наносить удары по Сирии в ответ на химическую атаку против гражданских лиц. Он дал понять, что есть два соображения, которые затрудняют планирование - это угроза военной после возможного удара по Сирии, где находятся российские военные, а также стремление избежать гибели мирного населения в результате ударов.

Министр обороны США заявил, что на место предполагаемой химатаки должны как можно скорее прибыть международные эксперты для того, чтобы определить, что произошло в городе Дума. Организация по запрещению химического оружия в четверг подтвердила, что ее эксперты едут в Сирию и готовы уже в субботу приступить к работе. Сирийские власти и Россия обещали содействие. Город Дума, как сообщается, перешел под контроль правительственных войск.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что решения по Сирии будут приняты "скоро", но не установил никаких временных рамок. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж располагает доказательствами применения химического оружия.

Россия и официальный Дамаск отрицают сам факт химической атаки в Думе и называют сообщения о нем провокацией.

Швеция в четверг предложила проект резолюции Совета Безопасности ООН о международном расследовании сообщений о применении химического оружия в Сирии - после провала проектов США и России.