На мать фигуранта дела "Сети" давили следователи и журналисты НТВ

В Пензе на мать фигуранта по делу "Сети" Ильи Шакурского оказывали давление следователь и журналисты телеканала НТВ. Елене Шакурской обещали, что если она даст интервью, это "зачтется на суде" её сыну, сообщает проект ОВД-Инфо.

Следователь якобы убеждал Шакурскую пообщаться с журналистам. В интервью она должна была признать, что её сын действительно состоял в организации "Сеть". Когда приехали журналисты НТВ, они начали расспрашивать её о правозащитных организациях, с которыми она взаимодействует. Шакурская утверждает, что сотрудники телеканала предлагали ей сказать на камеру, что правозащитники "к чему-то её склоняли" и "что-то обещали".

Осенью 2017 года в Пензе арестовали шестерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу ещё двое. По версии следствия, активисты создали некую группу "Сеть", целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Задержанные сообщили о пытках, примененных к ним сотрудниками ФСБ.