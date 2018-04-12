Кандидат на пост госсекретаря: необходимо "сдерживать" Путина

Кандидат на пост Госсекретаря США Майк Помпео заявил, что выступает за политику "сдерживания" по отношению к России, которая, по его словам, ведет себя агрессивно и угрожает интересам Соединенных Штатов.

На слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам по утверждению кандидатуры бывшего директора ЦРУ Помпео на пост госсекретаря отношения с Россией стали одной из главных тем. Помпео подтвердил, что является сторонником жесткой линии по отношению к России в том случае, если она не изменит свое поведение. Он, в частности, заявил о том, что потенциал санкций, которые США могут ввести против Москвы, еще не исчерпан.

Он заявил о своей убежденности в важности политики продвижения демократии и защиты прав человека в мире. По его словам, президент России Владимир Путин движим другой идеей - вернуть утраченный статус сверхдержавы и подорвать возможности Америки. Помпео считает, что действия России, в частности вмешательство в выборы в США, направлены на то, чтобы убедить жителей разных стран в несовершенстве демократии и в привлекательности авторитарной модели правления. Кандидат на пост госсекретаря подчеркнул, что США не должны допустить, чтобы Владимир Путин добился успеха.

Говоря об Украине, Помпео высказался против признания аннексии Крыма Россией и за выполнение Минских соглашений, а также за предоставление Украине оборонительных вооружений.

Сенаторы также задавали вопросы о Северной Корее и Иране. Помпео заявил, что считает северокорейский режим самой серьезной угрозой безопасности США. Он подтвердил, что целью возможной встречи лидеров США и КНДР является соглашение об отказе Пхеньяна от ядерного оружия. Помпео также выступает за пересмотр "ядерной сделки" с Ираном.

