Представитель РФ в ООН: главное сейчас - не допустить войны

В сложившейся вокруг Сирии ситуации нельзя исключать прямого вооруженного столкновения между Россией и Соединенными Штатами. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. По его словам, главным приоритетом международного сообщества сейчас должно стать предотвращение войны вокруг Сирии. При этом Небензя назвал "невообразимыми" гипотетические удары США по объектам в Сирии, где находятся российские военные.

Совет Безопасности ООН в четверг за закрытыми дверями обсудил ситуацию вокруг Сирии, которая резко обострилась после событий 7 апреля в городе Дума. Страны Запада вслед за сирийской оппозицией обвинили режим сирийского президента Башара Асада в химической атаке во время штурма города, в результате которой погибли мирные жители. Соединенные Штаты и их союзники заявили, что химическая атака не должна остаться без ответа. Лидеры США, Франции и Британии говорят о возможности нанесения ударов по Сирии, однако подчеркивают, что решения о них пока не принято.

Совет Безопасности ООН пока не смог принять резолюцию о расследовании сообщений о химической атаке. В четверг очередной проект такой резолюции в Совбез внесла Швеция.

В Сирию прибывают эксперты международной организации по запрещению химического оружия, которые, как ожидаются, смогут посетить место предполагаемой атаки в субботу. Американские СМИ в четверг сообщают со ссылкой на представителей администрации, что у США есть подтверждения того, что химатака имела место. О том же заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Россия же и официальный Дамаск утверждают, что химическое оружие не применялось, а сообщения об атаке называют провокацией или инсценировкой.