Секретарь Шведской академии уходит после скандала

Постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус подала в отставку - на фоне скандала, который поставил под угрозу деятельность академии, принимающей решения о присуждении Нобелевской премии по литературе.

Как сказала сама Даниус, уйти в отставку ей рекомендовали другие члены академии. Она уходит не только с поста секретаря, но и из самой академии.

Академию покидает также Катарина Фростенсон. Именно с ее мужем Жаном-Клодом Арно были связаны обвинения в сексуальном насилии и домогательствах, которые расследует полиция. Кроме того, с его именем связывают и утечку данных о том, кому будет присуждения Нобелевская премия, в течение нескольких последних лет.

Ранее на этой неделе в связи со скандалом подали в отставку еще трое членов академии. Таким образом, в ней осталось всего 11 членов из 18.

При этом, по действующему уставу, на место подавших в отставку членов академии нельзя назначить новых, поскольку они избираются пожизненно. Король Швеции Карл XVI Густаф, однако, заявил, что не исключает смены устава, чтобы изменить это правило.