Трамп, Мэй и Макрон продолжают консультации по Сирии

Лидеры США, Великобритании и Франции продолжают консультации о возможном ответе на предполагаемое использование химического оружия режимом Башара Асада в Сирии.

Окончательное решение о том, каким будет этот ответ и будет ли он военным, еще не принято - заявили в четверг в Белом доме после заседания Совета национальной безопасности США под председательством Дональда Трампа.

Президент США, как ожидается, вновь обсудит Сирию по телефону с британским премьером Терезой Мэй и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее на заседании британского кабинета было решено, что Британия должна отреагировать на применение химического оружия, факт которого Лондон считает "весьма вероятным". Цель Британии - "воспрепятствовать использованию режимом Асада химического оружия". Кабинет поручил Мэй продолжать консультации с союзниками.

Официальный Дамаск и Москва, поддерживающая Асада, отрицают, что в городе Дума 7 апреля произошла химическая атака. Представитель России в ООН Василий Небензя заявил о необходимости "предотвратить войну". Он отметил, что, поскольку в Сирии находятся российские военные, в случае ударов по этой стране не исключено вооруженное столкновение между Россией и США. Россия хочет обсудить ситуацию на заседании Совета безопасности ООН с участием Генерального секретаря организации Антониу Гутерреша. Тот в четверг призвал пятерку стран - постоянных членов Совета Безопасности - договориться между собой о выходе из нынешнего кризиса вокруг Сирии.