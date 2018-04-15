Экология на показ и на продажу

Как избавиться от мусора и создать экосреду рассказывают эксперт НИУ ВШЭ Александр Лебедев, архитектор, эколог Анна Подолина, журналист, директор фестиваля документального кино "ЭкоЧашка" Наталья Парамонова и студентка-дизайнер Августа Гурковская.
Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.
Первый раз в эфире в воскресенье, 15 апреля в пять часов вечера.
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