Прохоров продал 49-процентную долю в Brooklyn Nets

Российский миллиардер Михаил Прохоров продал 49-процентную долю в клубе американской Национальной баскетбольной ассоциации Brooklyn Nets. Покупателем стал вице-президент и один из сооснователей корпорации Alibaba Джо Цай.

Прохоров остается мажоритарным владельцем нью-йоркского клуба, однако, по условиям сделки, в 2021 году Цай, если пожелает, может приобрести дополнительную долю и тем самым стать основным владельцем.

Сумма сделки не разглашается, источники Reuters в прошлом году оценивали ее примерно в 2 миллиарда 300 миллионов долларов, а ESPN – чуть более чем в 1 миллиард.

Сделка заключена спустя неделю после введения Соединенными Штатами новых санкций против ряда российских бизнесменов, компаний и чиновников. Прохорова в санкционном списке нет. Агентство Reuters отмечает, что бизнесмен сокращает свое присутствие на российском рынке, в частности, недавно продал долю в корпорации "РусАл", попавшей под санкции.

Прохоров стал основным владельцем Brooklyn Nets в 2010 году.