Мэрия Новосибирска разрешила провести "Монстрацию" в центре города

Чиновники мэрии Новосибирска разрешили провести в центре города ежегодное молодежное шествие с плакатами и абсурдными лозунгами - "Монстрацию". Накануне маршрут и время проведения акции согласовали на заседании рабочей группы. Колонна участников пройдет по главному проспекту города 1 мая.

Власти никак не препятствовали согласованию "Монстрации". Договориться удалось и по техническим вопросам проведения шествия. Главным условием мэрии стало отсутствие любой партийной символики в руках молодых людей. После совещания одна из организаторов акции Александра Попова заявила Тайге.инфо, что встреча с чиновниками пошла "скучно и без огня".

"Монстрация" – первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала – проходит в Новосибирске с 2004 года. В 2011 году её идеолог Артём Лоскутов получил премию в области современного искусства "Инновация". В 2015 году мэрия города впервые отказалась согласовать акцию.Тогда Лоскутова арестовали на 10 суток, признав его виновным в организации несанкционированного мероприятия и невыполнении требований сотрудников полиции. В 2016 году суд оштрафовал активиста на 20 тысяч рублей по статье о нарушении порядка организации публичного мероприятия.

В 2017 году "Монстрация" прошла в 14 городах России и мира, в том числе в Эстонии, Чехии и Украине.

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