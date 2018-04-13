Совет Безопасности ООН вновь обсудит ситуацию вокруг Сирии

Совет Безопасности ООН сегодня вновь соберется на экстренное заседание для обсуждения ситуации вокруг Сирии. Заседание соберется по просьбе России. Российский представитель в ООН Василий Небензя накануне заявил, что сейчас для международного сообщества самое важное - "предотвратить войну", к которой, по его мнению, могут привести удары США и их союзников по Сирии.

США, Франция и Британия обсуждают возможные меры, в том числе и военные, в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума. Франция заявляет, что у нее есть доказательства того, что в атаке и гибели мирных жителей виновны войска сирийского президента Башара Асада. Однако окончательное решение об ударах по Сирии еще не принято.

Министр обороны США Джеймс Мэттис на слушаниях в Конгрессе подтвердил, что американские военные готовы к нанесению ударов, однако предупредил об опасности "эскалации" и "выхода ситуации из под контроля" - с учетом того, что в Сирии размещен российский военный контингент. По данным New York Times, на совещании в Белом Доме в четверг Мэттис был одним из тех, кто призывал к осторожности, советуя президенту Дональду Трампу повременить с ударами.

Трамп в твиттере ранее предупредил Россию о скором ракетном ударе по Сирии, однако днем спустя написал, что удар может последовать "вовсе не так скоро". Российские СМИ цитируют в пятницу вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича, который заявил, что международная безопасность не должна зависеть от того, в каком настроении один человек проснется утром.