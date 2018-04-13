Лавров: химатака в Сирии - "постановка спецслужб одного государства"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть "неопровержимые доказательства" того, что предполагаемая химическая атака в сирийском городе Дума была "постановкой". Ответственность за нее он возложил на "спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании". Что именно это за государство - он не уточнил.

Ранее президент Франции Эммунуэль Макрон заявил, что Париж располагает доказательствами факта химической атаки в Сирии 7 апреля и того, что вину за нее несут войска президента Сирии Башара Асада. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что такие доказательства есть и у Соединенных Штатов, при этом официальные лица говорят о том, что продолжают собирать сведения об атаке. Об ответственности режима Асада за применение химоружия говорит и Британия. Три страны координируют свои действия, не исключая возможности ударов по Сирии. На встрече с министром иностранных дел Нидерландов в Москве Лавров назвал возможный удар по Сирии "авантюрой" и заявил, что он может привести к увеличению потока беженцев в Европу.

Министр иностранных дел Германии Хуго Маас заявил в пятницу, что Запад должен усилить давление на Россию, чтобы она сотрудничала с мировым сообществом для недопущения химических атак в Сирии и в целом для разрешения сирийского конфликта. По словам Мааса, без изменения позиции России завершить этот конфликт миром невозможно.

В пятницу Совет Безопасности ООН вновь соберется на заседание в связи с ситуацией в Сирии.