"Присоединились к мракобесам". Соцсети о блокировке Telegram

В пятницу 13 апреля произошло неизбежное: суд вынес постановление о блокировке мессенджера Telegram, который за неполные два года стал в России популярнейшим средством общения и распространения информации.​

Алёна Владимирская

Последняя ночь с Телеграмом

Поразительно. как за такой короткий срок Телеграм основной средой общения для тысяч людей

В чатиках стоит стон и недоумение

Группы пишут хелпы призывы где их искать

Я же злюсь на всех этих упырей, которые одной рукой ищут терроризм в телеграме. а другой вешают долги Русала на пенсионеров.

И еще раз поражаюсь братьям Дуровым – вот уже который раз он меняют нашу жизнь.

Спасибо, Павел и Николай

Искренне спасибо вам за все

Алиса Зюс

И ведь весь мир, весь мир запомнит, что Телеграм заблочили в пятницу 13.

Давид Хомак

Передаю привет всем, кто год назад писал "ну не идиоты же они, не станут же они блокировать, попугают и перестанут".

Про все так говорили. Про все.

ФСБ так и не удалось получить у Павла Дурова ключи, с помощью которых шифруется переписка пользователей, и то, что это технически невозможно, никого не смутило. Но запрещать то, в чем не разбираешься, для представителей власти – норма жизни.

Емельян Захаров

Сегодня журналисты спросили Пескова, а в чем отличие блокировки российских сервисов на Украине от блокировки телеграма в России. И Песков попробовал ответить. Вот его ответ целиком. Возможно, кто-то сможет понять, что представитель Путина пытался сказать.

"Телеграм – это мессенджер, это мессенджер. И собственно сама по себе блокировка или, если точнее (давайте все-таки использовать ту фразеологию, которую использует суд), ограничить доступ к информационным системам и программам для электронных вычислительных машин и далее. Значит, суд решил ограничить доступ. Решил ограничить доступ, и ограничение доступа не было самоцелью. Собственно, никто не собирался запрещать что-то.

Дело в том, что есть положение законодательства, которое требует предоставления определенного набора данных в определенные службы Российской Федерации. И собственно выполнение этого условия было способно позволить выйти на консенсус, но, к сожалению, такого консенсуса не удалось достичь. Поэтому ситуация полностью коренным образом отличается от той ситуации, которую вы упомянули".

За несколько дней до того в Сети с подачи юриста Telegram Павла Чикова широко распространилось фото письма, к которому приложены "те самые ключи". К сожалению, этого оказалось недостаточно.

​Дмитрий Гудков

ФСБ в суде жалуется, что Telegram не объяснил, почему не может отдать ключи шифрования. Когда ежу понятно, а товарищу майору – нет. (И почему не может – чего им, двух металлических мало?)

Вспоминают в Сети и то, как российские чиновники критиковали украинские власти за подобный ход.

Мария Слоним сделала перевод сообщения, которое создатель мессенджера Павел Дуров опубликовал в своем телеграм-канале:

Власть правительств над IT-компаниями основана на деньгах. В любой момент правительство может обрушить акции компании, угрожая перекрыть ей денежные потоки, и тем самым вынудить делать странные вещи (например, заставить Apple перенести серверы iCloud в Китай).

Мы в Telegram пользуемся возможностью не волноваться из-за выручки или рекламных продаж. Приватность не продается, а права человека не должны нарушаться из-за страха или жадности.

Принципиальное нежелание Дурова идти на уступки властям вызывает у многих восхищение.

Леонид Волков

В истории со смешным "судом" по блокировке Telegram меня одно огорчает и одно радует.

Огорчает, что, очевидно, довольно много людей переживают, заблокируют Telegram или нет. То есть для довольно большого количества людей это что-то поменяет. То есть довольно большое количество людей еще не поставило VPN. А ведь 2018 год на дворе. Не то чтобы пора уже. А позавчера было пора.

Радует, что Дуров занял принципиальную позицию "суд" не признавать и на него не ходить. Российские политические суды – место гнусное. Они вызывают чувство стыда. Они унижают себя самих и всех, кто там находится, и в этом смысл их существования. Они абсурдны. Метать бисер перед свиньями нет смысла. (Жалко, что когда тебя административно арестовывают, ты не можешь не ходить).

Николай Кононов

Дуров великий не потому, что не торгуется (торгуется), а потому что знает, когда идти на компромиссы нельзя.

Еще один комментарий Павла Дурова можно прочесть на его странице в ВК:

Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram на территории РФ. Что стоит иметь в виду пользователям:



1. Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, однако 100%-ая доступность сервиса без VPN не гарантирована.

2. В первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно.

3. Независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации.



Важно: не удаляйте и не переустанавливайте Telegram при возникновении проблем со связью. Старайтесь своевременно скачивать обновления Telegram в AppStore или Google Play.

Пользователи делятся способами обхода блокировок – их публикуют не только пока еще доступные телеграм-каналы (в частности, Telegram Info, Роскомсвобода и "Футляр от виолончели"), но и некоторые СМИ, в том числе "Медуза" и TJournal. Инструкция по обману российских органов появилась даже на сайте Vesti.ru – но, впрочем, быстро оттуда исчезла; теперь там можно прочитать только статью "Куда податься вместо Telegram?"

Константин Инин

Прикольно, кстати, будет, если после решения о блокировке Телеграма в принципе ничего не изменится. Не "мы все равно сможем обойти", а просто – решение есть, больше никаких событий нет. Телеграм на месте и работает.

Это было бы как-то очень цельно, мне кажется.

Михаил Беньяш

Как симптоматично.

Роскомдурь хочет забанить наш ласковый и милый телеграм, но вместо того, чтобы выразить протест и воспротивиться этому, в сети обсуждают методы обхода.

Вместо борьбы мы выбираем адаптацию.

Тимур Аникин

Как обделывается Роскомнадзор – вот третья вещь, на которую можно смотреть бесконечно.

Запрет Телеграма – просто еще раунд жалкой беспомощной клоунады, не переживайте.

Андрей Лошак

Единственное, что запретят в прекрасной России будущего, – это Роскомнадзор

Георгий Плужников

Тут многие спрашивают:

– как обходить блокировку телеграм?

– как жить дальше после запрета?

– как мы дошли до жизни такой?

Отвечаю всем и сразу:

Молча.

Борис Тихомиров

Надо было твиттер Трампа запрещать, а не Телеграм. От твиттера Трампа у нас экономика нестабильна.

Галина Тимченко

Думаю, я буду стопятьсоттысячная в ленте, но скачайте уже впн.Телеграм это только начало.

Если учесть, с какой легкостью обходятся блокировки, становится окончательно непонятно, для чего потребовалась такая мера – разве что для того, чтобы научить обходить закон тех, кто раньше этого не делал, в том числе сотрудников Генеральной прокуратуры, Сбербанка и Центризбиркома, которые, как известно, тоже пользуются Telegram; о пропагандистах на зарплате и говорить не приходится.

​Наталья Геворкян

Интересно, какие официальные органы и всякие близкие к Кремлю в Телеграме. Я знаю, что СК. Ротенберги опять же со своим каналом. Еще?

Александр Морозов

я не понял: вот заблокируют в РФ телеграм – и что? все вот эти телеграм-каналы, которых наделали околокремлевские политологи и журналисты для распространения дезинформирующих сплетен – они пропадут? закроются?

Александр Кынев

Роскомнадзор против прокремлевских (и иных пиар обслуг при разных органах) телеграм каналов, это прекрасно

Аббас Галлямов

Считаю, что без серьезных штрафов для пользователей, которые будут пытаться зайти в Телеграмм, не обойтись.

Сергей Минаев

Все сегодняшнее утро по сети гуляли списки VPN и Прокси, которые позволят и дальше пользоваться телеграмм. Их рассылали друг другу не какой то креативный класс, не хипстеры и не школота ( хотя, и они тоже).

Секретарши слали списки своим боссам, главы департаментов – министрам, главы медиа холдингов – своим заместителям, те – в редакции, офицеры спецслужб – своим агентам. К обеду, по моей оценке, все кто захотел пользоваться мессенджером – продолжили им пользоваться.

Казалось бы, ну и ок. Закон и закон. Все кто надо, обошли.

На самом деле, сегодня очень важный день. День, который разделил время на до и после "стены". Только за "стеной" из прокси, оказались не "одичалые", а сотни тысяч обычных людей, прежде считавших VPN аббревиатурой какой-то. Типа KFC или как там. Сегодня у этих людей отняли любимую игрушку. И толкнули их за стену.

Там, за стеной, со временем, они откроют для себя мир левых симок, альтернативных способов проведения платежей и прочих вещей, позволяющих отгородиться от ока государства.

Таким образом, одним росчерком пера, сегодня дико осложнили работу наших спецслужб. Агентурную и аналитическую .

Вместо людей, кидавшихся в телеге смешными стикерами и угоравших над анонимными каналами, спецслужбы получат сотню ( сотни?) тысяч других граждан. Злых, незаслуженно обиженных, и, главное, обучившихся способам ухода в тень.

Хороший закон. Годный.

Борьбу с терроризмом блокировка тоже не облегчит, пишут в канале "Методичка":

Вокруг Телеграма складывается крайне парадоксальная ситуация. Главной действующей стороной, всецело топившей за блокировку мессенджера, была ФСБ, т.е. те самые люди, которые от этой блокировки больше всего пострадают, если мы имеем в виду реальную борьбу с терроризмом.



Если сейчас адресно бороться с исламистами в Телеграме сложно, но можно (не один, не два и не три теракта были предотвращены именно благодаря мессенджеру Дурова), то его блокировка сделает такую работу просто невозможной. Не потому, что террористы уйдут из Телеграма, а потому, что отныне они начнут пользоваться VPN и Tor. А те сторонники и члены исламистских группировок, которые раньше и не слышали о таких вещах, теперь не только узнают про них, но и научатся пользоваться. И применять эти инструменты будут не только заходя в Телеграм.



Другими словами, ФСБ, Роскомнадзор и Таганский суд своим решением заставили повысить уровень интернет-грамотности не только обычных граждан, но и тех, кто этих граждан хочет массово убивать. При таком раскладе ловить террористов и предотвращать теракты станет в десятки раз сложнее.



Глупость или предательство?

Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко продолжает агитировать за переход на ICQ.

Герман Клименко

Убыл в ICQ

Ну и ватсап и скайп.

P.S: Мне кажется что для чиновников сейчас единственно верное решение это прекратить использование Телеги и перейти на другие средства коммуникации. Ватсап, Вайбер, Скайп и ICQ ждут нас :)

P.S: Искренне надеюсь что Павел не будет убивать Телеграм и сделает правильный выбор.

Сторонники блокировки приводят в пример руководителя Facebook, которому не так давно пришлось отчитываться перед Сенатом США.

Есть и мнение, что блокировка положительно повлияет на капитализацию мессенджера.

KremlinOne

Следует отдать должное прозорливости Павла Валерьевича Дурова. Его комбинация следует исключительно интересам бизнеса а не мифическим идеалам: 2 процента доли российских пользователей мессенджера в обмен на чистоту международной репутации. Избавившись от подозрений в связях с ФСБ и российской властью можно выходить и на ICO

Филипп Концаренко

Сегодня, как только проснутся журналисты США, крупнейшие мировые медиа выйдут с заголовками о том, что Дуров отказался сотрудничать с Кремлем и его мессенджер заблокировали.

Дуров снова попадет на первые полосы мировых газет. Начнется вторая волна популярности Telegram на западе. А это значит больше установок, больше интереса инвесторов к TON.

Репутацию российских властей ухудшить трудно, но, кажется, им снова это удалось.

​Роман Супер

Скоро, уверен, перестану удивляться, но всё ещё наивно удивляюсь: насколько же тупые, мерзкие, ограниченные и убогие люди руководят Россией. Все, буквально все: от глав сельских поселений, мэров, депутатов, губернаторов, до кремлёвских чиновников, министров, их ведомств, надзорных органов.

Великая и неистребимая конгломерация <сволочей> с мигалками, говорящая на русском языке, в критических ситуациях способная разве что присоединиться к санкциям вторых и третьих стран против собственных же людей – нас.

Кирилл Серебренников – это главный русский современный художник, чьи ежегодные успехи двигают нашу страну вперёд, создают ей альтернативную – не милитаристскую – репутацию в мире. Он как бы разжигает в страшном чёрном лесу костры и машет факелами, кричит миру: эй, ребята, мы всё ещё можем создавать, мы всё ещё ассоциируемся с большим искусством, мы всё ещё часть цивилизации – конкурентная и гениальная. И что на это отвечает родина?

Павел Дуров – это едва ли не единственный русский парень, которому в начале 21 века удалось предложить всему миру ценное изобретение с бесспорной подписью made by russians. Он придумал и сделал не автомат, не ракету, не смертельное оружие, а средство для свободного общения в глобальном мире – Telegram. И что на это отвечает родина?

В любой непонятной ситуации <ударим> по Воронежу!

Павел Пряников

Телеграм заблокирован в Китае, Пакистане, ОАЭ, Индонезии и Саудовской Аравии. Теперь в этом списке стран-мракобесов – и Россия.

Телеграм может быть вскоре заблокирован и в Казахстане, из-за того, что там открыт канал организации "Демократический выбор Казахстана".

В Китае Телеграм был запрещён с формулировкой: "Защитники прав человека с помощью сервиса координировали атаки на Коммунистическую партию и правительство страны".

Думаю, в России пойдут дальше по китайскому пути, и заблокируют все сервисы VPN. До ноября 2016 года блокировки в Китае обходили, в основном, с помощью VPN, однако потом в стране был принят новый закон о кибербезопасности. Теперь все VPN в Китае должны получать разрешение на работу у регулирующих органов, что равносильно их запрету. Так что нынешние призывы в российских ТГ-каналах об использовании VPN и "типа нам ничего не страшно" – самоуспокоение. Запретят и VPN. Если будут находить эти программы на компах или смартфонах – будут давать гигантские штрафы по 300-500 тысяч или вообще 1 год колонии.

Если сейчас в АП не одумаются, то следующие в очереди на запрет в России – Фейсбук и Ютуб. Т.е. будет выбран китайский путь контроля за интернетом, с тотальной цензурой, а не точечной, как было раньше в России.

И только интернет-зависимые находят, чему в этой ситуации порадоваться.

Владимир Гуриев

милый дедушка роскомнадзор, сделай божецкую милость, закрой, пожалуйста, не только телеграм, но еще и фейсбук, а то я ничего-ничего не успеваю.

остаюсь твой внук иван жуков, милый дедушка закрой.