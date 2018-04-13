Британия: Российские спецслужбы следили за Скрипалем

Российские спецслужбы в течение пяти лет следили за бывшим агентом ГРУ Сергеем Скрипалем в Великобритании. Это утверждается в опубликованном в пятницу письме британского советника по национальной безопасности Марка Седвилла генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Письмо посвящено расследованию отравления Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, в котором Лондон обвиняет Россию.

Британские СМИ подчеркивают, что письмо содержит рассекреченную информацию спецслужб о "деле Скрипаля". В нем, в частности, утверждается, что российские спецслужбы в течение нескольких лет проводили эксперименты с нервно-паралитическим веществом "Новичок", в том числе с его нанесением на дверные ручки. Именно через дверную ручку дома в Солсбери, по основной версии, произошло отравление Скрипалей. Кроме того, в письме утверждается, что спецслужбы России с 2013 года имели доступ к электронной переписке Сергея и Юлии Скрипалей. Упоминается в письме и отравление Александра Литвиненко в 2006 году. Все это, по мнению Седвилла, может служить доказательством причастности России к инциденту в Солсбери.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол России в Британии Александр Яковенко в пятницу вновь отвергли причастность Москвы к покушению на Скрипалей, которые выжили после отравления 4 марта. По словам Лаврова, опубликованный в четверг отчет Организации по запрещению химического оружия не может служить подтверждением британской версии случившегося. В нем не говорится о происхождении яда, а лишь указана химическая формула отравляющего вещества, которое, по словам Лаврова, никогда не производилось российскими спецслужбами.