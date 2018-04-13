Работы победителей World Press Photo - 2018

4 Номинация: "Современный проблемы". Фоторепортаж



Эту фотографию сделала египетский фотограф Хеба Хамис. На нем 28-летняя Вероника массирует грудь своей 10-летней дочери Мишель в восточном Камеруне. Это распространенная традиционная практика, которая, как считается, может приостановить развитие девочки, что защитит ее от изнасилований и домогательств