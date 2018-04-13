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Фотогалереи
Работы победителей World Press Photo - 2018
35 минут(ы) назад
Наталья Кондрашова
В Амстердаме объявили победителей World Press Photo - одной из самых престижных фотопремий мира. Главный приз получил фотограф Роналд Шемидт (AFP) из Венесуэлы за снимок охваченного огнем участника протестов в Каракасе.
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1
"Фото года"
На снимке - 28-летний Хосе Виктор Салазар Бальза, охваченный огнем. 3 мая 2017 года он участвовал в акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуры и пострадал в столкновениях с полицией
2
Тела беженцев рохинджа - этнической группы в Мьянме. Они пытались бежать от преследований, но их лодка перевернулась. Из 100 человек выжили только 17. Главный приз в
номинации "Новости"
- работа австралийского фотографа Патрика Брауна.
3
Номинация: "Современные проблемы". Главный приз.
Немецкий фотограф Йеско Дензел запечатлел на фото, как лодка с туристами из Лагоса (Нигерия) прибыла в деревушку Макаоко, которая превратилась в огромный самострой
4
Номинация: "Современный проблемы". Фоторепортаж
Эту фотографию сделала египетский фотограф Хеба Хамис. На нем 28-летняя Вероника массирует грудь своей 10-летней дочери Мишель в восточном Камеруне. Это распространенная традиционная практика, которая, как считается, может приостановить развитие девочки, что защитит ее от изнасилований и домогательств
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