Трамп назвал экс-директора ФБР Коми "лжецом" и "слабаком"

Президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на уволенного им в прошлом году бывшего директора ФБР Джеймса Коми - после того, как пресса опубликовала отрывки из мемуаров Коми, которые вскоре должны выйти из печати.

В своей Коми, в частности, сравнивает Трампа с "боссами мафии", называет президента "эгоманьяком", а также утверждает, что тот пытался вмешиваться в расследование российского вмешательства в выборы президента США, в том числе требовал от директора ФБР дезавуировать так называемое "досье на Трампа", собранное бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом.

"Я горжусь тем, что уволил Джеймса Коми" - написал Трамп в твиттере в пятницу, добавив, что считает экс-директора ФБР "слабаком" и "лжецом", а также обвинив его в утечках информации.

Оппоненты Трампа считают, что, уволив Коми, президент вмешался в расследование, что недопустимо. Сторонники же президента указывают, в частности, на роль Коми в прекращении расследования против Хиллари Клинтон в 2016 году.