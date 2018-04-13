Совет Безопасности ООН рассматривает вопрос о Сирии

Совет Безопасности начал заседание, посвящённое ситуации в Сирии и поиску ответных мер на применение в городе Дума химического оружия против мирного населения.

Главный вопрос, который пытаются решить западные союзники США - Великобритания и Франция - определить меры воздействия на режим Башара Асада. Россия отвергает любые утверждения о том, что в Думе применялось химическое оружие.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что жители Думы "ничего не знают о химической атаке в Думе". Российский представитель подчеркнул в Москве произошедшее в Думе считают провокацией, устроенной одним из западных государств. Агентство ТАСС сегодня сообщило, что Министерство обороны России имеет "доказательства непосредственного участия Великобритании в организации провокации с якобы химатакой в Восточной Гуте".

После российского представителя выступила Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН. Она упрекнула российского коллегу по Совету Безопасности в том, что Россия не обращает внимание на причину созыва нынешнего заседания, а именно - на применение в Сирии химического оружия. Хейли рассказала об эффекте применения газов во время Первой мировой войны, зачитав фрагмент из записок участника той войны.

Представитель США заявила, что Россия многократно ветировала резолюции СБ ООН, которыми предусматривались меры, призванные заставить режим Башара Асада отказаться от применения химического оружия. Она обратила внимание, что Россия, как гарант запрета на применение химического оружия в Сирии, потворствует Дамаску в безнаказанном применении этого оружия против мирного населения.