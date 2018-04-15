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“Память, говори”. Эфир в 18.05

Старинная кукла в кракелюрах

Писатели Мария Степанова и Сергей Лебедев о русском культе страдания и историческом беспамятстве

Роман “Предел забвения” Сергея Лебедева и “романс” в прозе “Памяти памяти” Марии Степановой. Фикшн и нон-фикшн оказались сделаны похожим инструментарием: европейская антропологическая аналитика, теория травмы, концепции постпамяти в истории Холокоста. Общемировой контекст обеих книг: семейный роман и “неисключительность нашего исключительного опыта”. История дешифровки северных захоронений Гулага: вечная мерзлота как хранилище и тело как улика. Культ прошлого и его диверсификации. Можно ли восстановить историю без искажений? Где находится предел забвения в географии страны и личной памяти? Почему и помнить, и забывать одинаково необходимо? Правда живых и правда недоживших. Дело Юрия Дмитриева и посмертные метаморфозы семейных архивов.

Авторы двух лучших русских книг о семейной и исторической памяти ХХ века, писатели Мария Степанова и Сергей Лебедев.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова

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