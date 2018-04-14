Россия не сбивала ракеты США и западных союзников

В Министерстве обороны России заявили, что по объектам в Сирии минувшей ночи выпущено более сотни крылатых ракет. По данным российского военного ведомства, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции. В Минобороны сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух - земля".

Агентство ТАСС, со ссылкой на Министерство обороны России, сообщает, что российские системы ПВО ни одной ракеты не сбивали, потому что удары не были направлены на защищаемые объекты.

По сообщениям российских источников, сирийская система ПВО сбила своими средствами "десятки" ракет.