Президент США Трамп: "Миссия выполнена полностью"

Президент США выразил выразил удовлетворение тем, что боевая задача, поставленная перед вооружёнными силам, выполнена, как он заявил, "полностью".

Представитель Пентагона заявил, что ракетными ударами поражены все цели, которые подлежали уничтожению. По словам генерала, американская сторона не имеет сведений о том, что пострадали мирные жители.

На пресс-конференции в Министерстве обороны журналистам были представлены слайды с подробными иллюстрациями о дислокации американских и союзнических сил в Средиземном море. В общей сложности, с военных кораблей США, Великобритании и Франции а также два американских бомбардировщика B1, вышедших на цели с южного направления, по трём избранным сирийским целям были выпущены 105 ракет. Общая сила ударов, по словам представителя Пентагона, вдвое превосходила силу ударов, нанесённых американскими вооружёнными силами в прошлом году по сирийским военным объектам.

Генерал подчеркнул, что никакой координации действий между американскими и российскими военными перед нанесением ударов 14 апреля не было. Представитель Пентагона также выразил уверенность, что никакие сирийские средства перехвата не причинили американским войскам никакого ущерба.