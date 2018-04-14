Совет безопасности ООН обсуждает удары по Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны- члены Совета Безопасности избежать эскалации ситуации в Сирии и соблюдать Устав ООН. Он также призвал Совет Безопасности прийти к согласию по вопросу о расследовании сообщений об использовании химического оружия в сирийском городе Дума. Он также отметил, что военного решения сирийской проблемы не существует. Генсек ООН выступил в начале заседания Совета безопасности, которое проходит в эти минуты в Нью-Йорке.

Заседание созвано по просьбе России после ракетных ударов США и их союзников по целям в Сирии. Представитель России в ООН Василий Небензя зачитал в Совете безопасности опубликованное заявление президента Владимира Путина, в котором действия США названы "агрессией". Россия внесла в Совет безопасности проект резолюции с осуждением Соединенных Штатов и их союзников. Небензя заявил, что предупреждения России не были услышаны в Вашингтоне, Лондоне и Париже, и обвинил страны Запада в "пренебрежении" к Уставу ООН и "неоколониализму". Небензя вновь обвинил "иностранные спецслужбы" в организации "постановочной" химической атаки в Думе.

Представитель США Никки Хейли в ответ назвала действия Соединенных Штатов и их союзников "пропорциональным и обоснованным". Она отметила, что США перешли к действиям, поскольку Россия неоднократно блокировала все попытки помешать режиму Башара Асада использовать химическое оружие. Хейли отметила, что было сделано все возможное, чтобы избежать жертв среди мирного населения при ударах, и они наносились только по объектам, связанным с химическим оружием. "Удар стал четким посланием - мы не позволим режиму Асада использовать химическое оружие. Если режим вновь его использует, мы снова будем действовать" - сказала представитель США.