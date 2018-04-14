В Орле прошел пикет за принятие закона о защите животных

Зоозащитники Орла в субботу поддержали всероссийскую акцию "Закон нужен сейчас" и провели пикет в центре города у здания Дома быта. Активисты в очередной раз попытались обратить внимание горожан на проблему жестокого обращения с домашними, бездомными и дикими животными. Участники акции собирали подписи в поддержку принятия закона "Об ответственном обращении с животными".

"В этом законе чёрным по белому прописан статус правоотношения к животным. Сейчас, к сожалению, по гражданскому кодексу животное приравнено к вещи. С безнадзорными животными вообще можно делать всё что угодно. По факту, в России нет закона, который реально бы защищал животных. Так быть не должно", - рассказал организатор акции Олег Солер.

​Проект закона с 2011 года находится на рассмотрении Государсвенной думы, но принять его до сих пор не могут. Активисты не первый год говорят о важности и нужности этого закона и готовы и дальше отстаивать права животных. По их мнению, только массовые мирные акции способны сдвинуть дело с мертвой точки. Также они требуют ввести запрет на деятельность передвижных цирков, зверинцев, контактных зоопарков и дельфинариев.