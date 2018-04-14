Лавров подверг сомнению выводы ОЗХО по "делу Скрипаля"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил под сомнение выводы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в британском городе Солсбери.

Выступая в субботу в Москве, Лавров сказал, что в обнародованном на неделе докладе ОЗХО не была использована информация швейцарской лаборатории в Шпице. Глава МИД России утверждает, что эксперты этой лаборатории установили, что клиническая картина отравления Скрипалей похожа на воздействие отравляющего вещества BZ, которым, по словам Лаврова, обладают страны Запада.

В открытой части доклада ОЗХО говорится, что эксперты подтверждают выводы Британии о природе вещества, которым были отравлены бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. В закрытой части доклада приведена его формула. По словам Лаврова, это формула вещества, которое "производилось во многих странах". Британские власти утверждают, что речь идет о нервно-паралитическом веществе "Новичок", которое разрабатывалось в России, и обвиняют Россию в причастности к покушению на Скрипалей.

Комментариев швейцарской лаборатории, ОЗХО и британской стороны относительно заявлений Лаврова пока нет.