СБ ООН отклонил проект резолюции с осуждением ударов по Сирии

Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции, представленный Россией, об осуждении ударов США и их союзников по Сирии.

За проект голосовали только три страны, включая Россию. Восемь стран высказались против, еще четыре воздержались.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя после голосования посетовал на то, что члены Совета Безопасности не поддержали позицию России, и сказал: "Хотелось бы верить, что мы не увидим дня хуже, чем этот". Он также вспомнил изданную в Советском Союзе книгу "Откуда исходит угроза миру", добавив, что эта угроза исходит от США, Великобритании и Франции.

Проект резолюции предусматривал осуждение ударов по Сирии, которые три страны нанесли в ночь на субботу в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума.

Представитель США Никки Хейли назвала действия Соединенных Штатов и их союзников "пропорциональными и обоснованными". Она отметила, что США перешли к действиям, поскольку Россия неоднократно блокировала все попытки помешать режиму Башара Асада использовать химическое оружие. "Удар стал четким посланием: мы не позволим режиму Асада использовать химическое оружие. Если режим вновь его использует, мы снова будем действовать", – сказала представитель США.

Представители Британии и Франции заявили о важности дипломатического решения сирийского кризиса и о необходимости скорейшего установления перемирия в Сирии и продолжения переговоров в Женеве. Представитель Франции заявил, что его страна вскоре представит новый проект резолюции по Сирии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны- члены Совета Безопасности избежать эскалации ситуации в Сирии и соблюдать Устав ООН.