Пенс: новое применение химоружия в Сирии не останется безнаказанным

Вице-президент США Майк Пенс предупредил власти Сирии, что любой новый случай применения химического оружия не останется без ответа со стороны Соединенных Штатов.

На саммите стран Американского континента в Перу, куда Пенс отправился вместо президента Дональда Трампа, оставшегося в Вашингтоне в связи с кризисом вокруг Сирии, Пенс заявил, что режиму Башара Асада и его "покровителям" придется заплатить, если они вновь используют отравляющие вещества против "мужчин, женщин и детей".

Дональд Трамп ранее также заявлял, что США готовы "продолжить свои усилия", чтобы лишить режим Асада возможности применять химическое оружие. О готовности к новым ударам в случае его применения говорила и постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

При этом ранее в субботу, комментируя нанесенные США, Великобританией и Францией удары по военным объектам в Сирии, Трамп написал в твиттере: "Миссия успешно выполнена!". Американские аналитики расходятся в мнении о том, какими будут следующие шаги администрации Трампа, который еще недавно говорил о том, что американские военные вскоре покинут Сирию.

Пентагон и Госдепартамент заявляют, что стратегия США в Сирии не меняется, и главной ее целью остается борьба с террористической группировкой "Исламское государство". В то же время ряд политиков, в частности сенатор Джон Маккейн, призывают Трампа к более жестким действиям в отношении Башара Асада и его режима.