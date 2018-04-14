Сирийские военные установили полный контроль над Восточной Гутой

Власти Сирии объявили об установлении полного контроля над Восточной Гутой - пригородом Дамаска, который несколько лет находился под контролем различных повстанческих группировок.

Сообщение Министерства обороны Сирии подтвердили и российские военные. Бойцы вооруженной группировки "Джейш-аль-Ислам" и члены их семей покинули город Дума. По данным минобороны России, около 20 тысяч человек были вывезены автобусами на север Сирии, на территорию, которую контролируют турецкие военные.

Именно во время штурма города Дума 7 апреля произошла, как утверждается, химическая атака, реакцией на которую стали ракетные удары, нанесенные в ночь на 14 апреля по целям в Сирии США, Британией и Францией. Страны Запада обвиняют режим Асада в использовании химического оружия, Дамаск и Москва это отрицают. Повстанцы в Думе согласились покинуть город вскоре после предполагаемой химической атаки.

Ожидается, что в Думу в ближайшее время прибудут эксперты Организации по запрещению химического оружия, чтобы провести расследование. В субботу они приехали в Дамаск.