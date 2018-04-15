"Лимузин Путина". Почему мировые бренды игнорируют московский автосалон

Московский международный автомобильный салон, крупнейшее в России мероприятие отрасли, в этом году пропустят десятки ведущих мировых брендов. Это продиктовано не политическими, а экономическими соображениями. Самой ожидаемой новинкой московского автосалона 2018 года будет «лимузин Путина» отечественного производства.



Какой рынок, такой и салон

Московский международный автомобильный салон (ММАС) проводится раз в два года, начиная с 1993.

– Автосалон – это возможность для компаний показать большому количеству людей всю свою продукцию. Не все компании имеют возможность в шоу-румах дилерских центров выставить полную линейку. Статус московского автосалона сопоставим с крупнейшими европейскими и американскими, – говорит Екатерина Квашенкина, главный редактор журнала "Автомир".

До недавнего времени на ММАС выставлялись сотни компаний со всего мира. Провальным оказался 2016 год. Тогда в Москве свою продукцию представили лишь 11 брендов: АвтоВАЗ, УАЗ, Hyundai, Mercedes-Benz, Smart, Dongfeng, Changan, Geely, FAW, Ravon, Iran Khodro.

– 2016 год был самым тяжелым для российского авторынка за всю постсоветскую историю. Некоторые бренды уходили из России, сокращали свое присутствие. В 2018 году рынок уже три месяца подряд демонстрирует рост, – отмечает Екатерина Квашенкина.

– Какой рынок, такой и автосалон, – соглашается Алексей Бутенко, редактор Avtonews.

При этом Екатерина Квашенкина говорит, что неучастие автомобильного бренда в автосалоне не означает незаинтересованности в российском рынке. Есть и другие форматы мероприятий, через которые компании рекламируют свои машины.

ММАС-2018 откроется 29 августа. По предварительным прогнозам, салон этого года будет больше похож на 2016 год, чем на успешные предыдущие. «Известия» опубликовали список из 29 брендов, которые не намерены участвовать в ММАС-2018: Audi, BMW, Mini, Mazda, Volvo, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Smart, Land Rover, Jaguar, Skoda, Nissan, Datsun, Infiniti, Cadillac, Chevrolet, Subaru, Suzuki, Chery, Peugeot, Citroёn, Porsche, Honda, Geely, Changan, SsangYong, Hawtai, Haima.

Кто-то из них может и передумать. Сергей Лепнухов, директор по связям с общественностью General Motors в России, представляющий Cadillac и Chevrolet, заявил Радио Свобода, что окончательного решения об участии в ММАС-2018 в его компании пока не принято. Сотрудник пресс-службы Audi в России Ксения Стрункина не смогла подтвердить или опровергнуть Радио Свободу информацию о том, что Audi не примет участия в ММАС-2018. Она обещала ответить позже, на момент публикации текста ответ от неё получен не был.

Некоторые бренды точно не поедут на ММАС-2018. "Автосалон – несколько устаревший формат для продвижения продукта", – заявил Радио Свобода представитель Volvo Cars Russia Антон Свекольников. При этом Свекольников отметил, что Volvo выставляет свои машины на автосалоне в Жене, а также на двух выставках в США и на двух – в Китае.

Василий Мельников, директор по корпоративным коммуникациям BMW России, также подтвердил Радио Свобода неучастие своей компании. По его словам, в России сложился слой людей, которые могут позволить себе машины премиальных марок, и для BMW важно работать именно с ними. Массовый уход компаний с ММАС Мельников связал с тем, что с падением рубля в 2014 году выставочный центр "Крокус-экспо", где проводится автосалон, не снизил, а, наоборот, поднял цены.

Редактор Avtonews Алексей Бутенко тоже отмечает, что большинство компаний решили покинуть московский автосалон из-за того, что с падением рубля и началом кризиса российского авторынка «Крокус-экспо» повысил цены на аренду. После провала в 2016 году выставочный центр провел большое количество переговоров с автомобильными брендами, но на данный момент в основном получилось заинтересовать тех, кто собирает машины в России.

"На данный момент в силу определенных договоренностей мы можем подтвердить участие Lada, Hyundai, Renault, Kia, Lifan, Haval, Ravon, Geely, Volkswagen. Команда автосалона находится в постоянном контакте практически со всеми автопроизводителями: с уже представленными в России брендами, и с теми, кто только планирует занять свое место на российском рынке. Список компаний-участников будет представлен в августе, – говорится в ответе пресс-службы "Крокус-экспо" на вопросы Радио Свобода. – Российский автомобильный рынок только выходит из кризиса. Опыт прошедших автосалонов свидетельствует, что некоторые компании решают присоединиться к проекту непосредственно в дни монтажа, поэтому дирекция ММАС открыта для принятия заявок до 20 августа".



Минимум новинок

По словам Алексея Бутенко, главной премьерой (первой презентацией) ММАС-2018 будут автомобили проекта "Кортеж".

– Это лимузин российского производства для президента и сопровождающий транспорт – минивэны и внедорожники. Пока не совсем ясно, успеют ли их доделать, но, скорее всего, на инаугурацию 7 мая президент поедет именно на "Кортеже". Помимо "Кортежа", особо смотреть на ММАС будет нечего, – рассказывает редактор Avtonews.

В пресс-службе "Крокус-экспо" Радио Свобода заявили, что на данный момент известно о том, что на ММАС-2018 впервые в России будет представлен Hyundai Santa Fe, "несколько сюрпризов" от Автоваза, новинки представят Ravon и Kia, состоится мировая премьера от Renault – правда, их автомобиля, разработанного специально для России. В прошлые годы на московском автосалоне проходили десятки премьер – как мировых, так и российских.

Когда вводят очередные санкции, ряду автомобильных компаний в России приходится менять банки, юридические лица, гендиректоров

Алексей Бутенко говорит, что автомобильный рынок изменился по всему миру, и на автосалонах бренды теперь гораздо реже впервые показывают свои новейшие машины. Ведущие мировые автосалоны привлекают людей сильной развлекательной программой, устраивают "диснейлэнд про автомобили". ММАС пока к этому не готов.

По мнению Алексея Бутенко, в проблемах московского автосалона нет политической подоплеки, но на автомобильный рынок противостояние России и Запада влияет.

– Когда вводят очередные санкции, ряду автомобильных компаний в России приходится менять банки, с которыми они работают, менять юридические лица, гендиректоров. Например, появляются должности, на которые экспатов уже не поставишь, – объясняет редактор Avtonews.