В Лондоне обсуждают новые санкции против российских олигархов

Власти Великобритании рассматривают возможность введения новых санкций против российских бизнесменов, ведущих дела в Соединённом королевстве. По сведениям издания Sunday Times, ссылающегося на источники в канцелярии премьер-министра Терезы Мэй, конкретные ограничительные меры пока "взвешиваются". В публикации упоминаются Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, против которых США недавно ввели жёсткие санкции, а также Роман Абрамович.
Премьер-министр британского правительства Тереза Мэй подтвердила изданию, что ведётся изучение всех аспектов действий, которые могут быть предприняты.
С января этого года британские государственные органы получили право задавать вопросы о происхождении капитала иностранным владельцам недвижимости и активов. Если ответы не удовлетворят государственных представителей, то на их имущество будет наложен арест.
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