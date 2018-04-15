В Лондоне обсуждают новые санкции против российских олигархов

Власти Великобритании рассматривают возможность введения новых санкций против российских бизнесменов, ведущих дела в Соединённом королевстве. По сведениям издания Sunday Times, ссылающегося на источники в канцелярии премьер-министра Терезы Мэй, конкретные ограничительные меры пока "взвешиваются". В публикации упоминаются Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, против которых США недавно ввели жёсткие санкции, а также Роман Абрамович.

Премьер-министр британского правительства Тереза Мэй подтвердила изданию, что ведётся изучение всех аспектов действий, которые могут быть предприняты.

С января этого года британские государственные органы получили право задавать вопросы о происхождении капитала иностранным владельцам недвижимости и активов. Если ответы не удовлетворят государственных представителей, то на их имущество будет наложен арест.