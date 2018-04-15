Кузбасс: суд не признал добычу угля "государственной нуждой"

Районный суд Кемеровской области признал незаконными приказы Департамента по недропользованию в Сибирском федеральном округе об изъятии у жителей села Менчереп земельных участков для добычи угля открытым способом.

По сообщению портала "Тайга.инфо", в 2016 году ведомство выпустило приказ об изъятии для государственных нужд четырех участков земли, которые местные жители сдавали в аренду сельхозпредприятию. Землю планировали передать компании "Стройпожсервис".

"Признание судом того факта, что добыча угля не является „государственной нуждой“, ради которой изымали землю у владельцев, – имеет огромное политическое значение. Решение суда поможет отстоять права местных жителей, сопротивляющихся хищническому захвату земель угольными компаниями, – отметил сопредседатель экологической группы „Экозащита!“ Владимир Сливяк.

26 февраля сообщалось, что владельцы четырех земельных участков в Беловском районе Кузбасса просят суд признать незаконным решение Департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу об изъятии земельных участков для государственных нужд. По словам их адвоката, департамент и компания не уведомили собственников о планируемом изъятии.

17 февраля в Новокузнецком районе Кемеровской области полицейские задержали нескольких участников несогласованной акции протеста. Местные жители, недовольные увеличением количества угольных разрезов, попытались перекрыть дорогу к одному из них. К месту пикета приехали более ста жителей ближайших сел и деревень. Люди заявляют, что региональные власти лоббируют интересы угольных предприятий и нарушают права жителей региона. Участников протеста оштрафовали.