В Екатеринбурге умер журналист, написавший о ЧВК Вагнера

В Екатеринбурге скончался журналист Максим Бородин, который первым написал о смерти членов отряда ЧВК Вагнера в Сирии. Он умер, не приходя в себя, после падения из окна. Об этом сообщает "МБХ Медиа".

Ранее сообщалось, что 13 апреля Бородин выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Он получил тяжелые травмы, впал в кому и был доставлен в больницу.

Полина Румянцева, главный редактор РИА "Новый день", в котором работал Бородин, допустила, что смерть журналиста могла быть не случайностью или самоубийством.

"Чтобы понять, что произошло, нужно получить доступ в квартиру, мы занимаемся этим. Если появится хотя бы какой-то намек на криминал, мы всех известим", — сказала она. По словам Румянцевой, для самоубийства Бородина не было никаких поводов.

Бородин был среди журналистов, рассказавших о гибели в Сирии бойцов ЧВК Вагнера из Асбеста после авиаудара международной коалиции 7 февраля.

7 февраля в районе Дейр-аль-Зора российская группа с танками и артиллерией пересекла согласованную линию деэскалации, отделяющую территорию режима президента Асада от территории, освобожденной "Демократическими силами Сирии", поддерживаемыми США. Во время атаки был нанесен ответный удар артиллерией и беспилотниками. Сообщалось, что российская группа пыталась занять нефтеперерабатывающий завод, когда их атаковала авиация коалиции, возглавляемой США.