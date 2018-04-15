Петербург: пикеты против фабрикации дела о сообществе “Сеть”

В Санкт-Петербурге 15 антифашистов, анархистов, правозащитников и гражданских активистов провели на Невском проспекте серию одиночных пикетов против дела о террористическом сообществе “Сеть”, которое протестующие считают сфабрикованным. По этому делу в конце 2017 – начале 2018 года уже было арестовано несколько человек в Пензе и Петербурге. Поводом для выступления послужил арест еще одного подозреваемого – 26-летнего петербуржца Юлия Бояршинова.

Он был задержан еще 21 января, у него дома нашли 400 граммов дымного пороха и обвинили его в участии в террористической организации. Он отказался отвечать на вопросы, сославшись на 51 статью Конституции, после чего был помещен в СИЗО №1 ("Кресты-2"), а затем в СИЗО № 6 в поселке Горелово, где уже сидит другой фигурант этого дела, антифашист Виктор Филинков, ранее жаловавшийся на пытки.

Адвокат Юлия Бояршинова обращает внимание на то, что СИЗО № 6 в Горелово имеет репутацию пыточного, и что ее подзащитный помещен в тесный барак примерно на 150 человек вместе с убийцами и насильниками. Организатор акции анархистка Елена Шендера считает, что, к сожалению, Бояршинов может быть не последним фигурантом этого дела, поскольку сотрудники ФСБ, по ее мнению, явно хотят сделать вид, что они раскрыли мощную преступную организацию. Елена Шендера уверена, что все признательные показания по этому делу выбиты под пытками, она сравнивает дело “Сети” с показательными процессами 30-х годов ХХ века.

Сообщения об аресте Юлия Бояршинова и акции в его поддержку появилось на сайте Анархистский Черный Крест.

Протестующие потребовали закрыть сфабрикованное дело “Сети”. Их выступление нашло поддержку у прохожих – оказалось, что многие уже знают о дели “Сети” и сочувствуюn его фигурантам. Стоит напомнить, что накануне, 14 апреля, сотрудники канала НТВ подстерегли сотрудниц ОНК: Екатерину Косаревскую – у входа в тюремную больницу им. Гааза, а Яну Теплицкую – возле ее дома и пытались спрашивать их, как часто они встречаются с консулом Украины, и откуда им известно про пытки заключенных.