США объявят о новых санкциях в отношении РФ за поддержку Асада

Министерство финансов США в понедельник, 16 апреля, объявит о новых американских санкций в отношении России. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телекомпании CBS News в воскресенье.

Новые санкции США затронут любые компании, которые связаны с поставками оборудования для президента Сирии Башара Асада и применением химического оружия. Хейли отметила, что США "направили сильный сигнал" в адрес России. "Мы надеемся, что они прислушаются к нему", — сказала постпред США при ООН.

Посол США в России Джон Хантсман направил в МИД РФ письмо, в котором заявил о подготовке новых санкций против России за поддержку Башара Асада, сообщила 15 апреля газета "Коммерсант".