Глава МИД ФРГ обвинил Москву в "проблематичных действиях"

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас в воскресенье подверг критике Россию за действия за пределами страны. Министр обвинил Москву в кибер-атаке на свое министерство и сказал, что Россия должна изменить своё поведение. Маас перечислил ряд событий, которые он назвал "проблематичными действиями" в том числе отсутствие прогресса в прекращении огня на востоке Украины, нападение с применением химического оружия в Великобритании, поддержку правительства Сирии во главе с Башаром Асадом и попытки повлиять на выборы в западных странах.

"Произошло нападение на МИД и мы предполагаем, что оно исходило из России", - заявил министр немецкой телекомпании ZDF. По его словам, Германия не может просто отмахнуться от этого. По его словам, происходящее не следует рассматривать как выразился министр в качестве "конструктивного вклада".

Немецкие правительственные чиновники в феврале раскрыли то, что они назвали "изолированной" кибер-атакой на правительственную компьютерную сеть, впервые обнаруженную в декабре. На прошлой неделе глава внутреннего разведывательного агентства Германии сказал, что "высока вероятность" того, что за кибератакой стоит Москва.

Маас, социал-демократ, занявший более жесткую позицию по отношению к России, чем его предшественники из той же партии, сказал в воскресенье еще одному немецкому общественному вещателю, ARD, что Москва стала все более "трудным партнером". Однако Берлин привержен продолжению диалога, особенно в связи с кризисом в Сирии. По его словам, Германия ожидает конструктивных подходов со стороны России, в том числе в сирийском конфликте, а также в отношении того, что Москва не всегда будет просто защищать президента Сирии Башара Асада.