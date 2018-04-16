Кончита Вурст рассказала о ВИЧ-положительном статусе

Победительница музыкального конкурса "Евровидение" в 2014 году Кончита Вурст (Том Нойвирт) заявила о том, что уже долгие годы имеет положительный ВИЧ-статус. Как написала Вурст в инстаграме,эта информацияне имеет никакого значения для общества, но её бывший друг угрожал раскрыть общественности эту частную информацию.По словам Вурст, она никому не даст права пугать её и оказывать влияние на её жизнь в будущем".

Вурст начала проходить терапию, как только узнала о своем диагнозе, и теперь исключает возможность передачи вируса другим людям. Нежелание обсуждать этот вопрос публично певица объясняет стремлением оградить от излишнеговнимания свою семью. Лучше совершить каминг-аут самостоятельно, чтобы"сделать еще один шаг против стигматизации людей, которые из-за своего поведения или не по своей вине заразились ВИЧ", - написала Вурст.

Министерство здравоохранения России опубликует для общественного обсуждения законопроект о запрете распространять информацию, содержащую призывы к отказу от лечения ВИЧ и пропаганду ВИЧ-диссидентства. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Сайты, на которых будут опубликованы подобные данные, предлагают включить в реестр запрещенных интернет-ресурсов.

По данным СМИ и ВИЧ-диссидентских групп в интернете за последние четыре года, из-за отказа от лечения умерли 84 больных СПИДом, 17 из которых – дети.

В России более миллиона ВИЧ-инфицированных. За 2017 год было зарегистрировано 75 тысяч новых случаев заражения.