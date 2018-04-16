В Ереване проходит акция гражданского неповиновения

В Ереване сторонники оппозиции начали объявленную накануне акцию гражданского неповиновения, чтобы предотвратить намеченное на 17 апреля голосование в парламенте по кандидатуре бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении.

Организатор акции, лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян со сторонниками заблокировали несколько улиц в центре Еревана. К ним присоединились студенты, устроив сидячую забастовку. На 10 минут было остановлено движение метро, заблокированы несколько мостов, сообщает Радио Азатутюн.

Полиция Армении объявила, что "все действия активистов незаконны, этим они ограничивают право граждан на свободу передвижения". О применении силы к активистам не сообщается.

Участники шествие во главе с Николой Пашиняном прошли через несколько полицейских кордонов. Они поднимали руки вверх, показывая, что не намерены вступать в столкновения с полицией и что их акция мирная.

В марте парламент Армении впервые избрал нового президента страны, окончательно завершив конституционную реформу 2015 года. Страна переходит к парламентской форме правления. Руководить государством станет премьер-министр. Правящая Республиканская партия Армении 14 апреля выдвинула на эту должность Сержа Саргсяна, который с 2008 по 2018 годы занимал пост президента.