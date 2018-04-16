В Красноярске суд приговорил Оксану Походун к двум годам условно

Районный суд Красноярска приговорил Оксану Походун к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в два года. Активистку признали виновной по статье об экстремизме, сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

Уголовное дело на Походун завели за сохранение "изображений экстремистского характера" на свою страницу в соцсети "ВКонтакте" в закрытый альбом. Максимальный срок наказания по этой статье до пяти лет лишения свободы.

При оглашении приговора судья зачитала описание изображений и надписи к ним в качестве "доказанных фактов совершения преступления по возбуждению ненависти и вражды", также были зачитаны все показания свидетелей и технических специалистов, данные лингвистической экспертизы. Суд постановил, что полученных доказательств достаточно, чтобы признать Походун виновной: "оснований не доверять свидетелям нет, умысел в совершении преступления очевиден".

В течение двух лет медсестра Походун должна отмечаться в правоохранительных органах, иначе мера наказания станет реальной, а не условной. Ранее сторона обвинения просила осудить медсестру на полтора года колонии-поселения.

Оксана Походун по-прежнему не признает вину. По ее мнению, преследование связано с ее активной гражданской позицией. Защита намерена обжаловать приговор.

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