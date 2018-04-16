Британия: инспекторов не допускают на место химатаки в Сирии

В Гааге началось заседание исполнительного комитета Организации по запрещению химического оружия, посвященное предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума 7 апреля.

Генеральный секретарь ОЗХО сообщил, что группа экспертов организации на прошлой неделе прибыла в Сирию, чтобы начать работу по установлению фактов на месте предполагаемой атаки, в городе Дума. Однако, по его словам, миссия до сих пор не смогла начать работу в Думе.

Британская делегация обвинила власти Сирии и России в создании препятствий для работы миссии. Город Дума на прошлой неделе перешел под полный контроль сирийских правительственных сил, и именно они должны отвечать за безопасность инспекторов.

Именно войска президента Сирии Башара Асада - как утверждают страны Запада, ссылаясь на открытые источники и данные разведки - осуществили химическую атаку, жертвами которой стали мирные жители. США, Великобритания и Франция нанесли в субботу ракетный удар по объектам в Сирии, связанным, как утверждается, с разработкой химического оружия. Россия резко осудила удар и обвинила страны, которые его нанесли, в стремлении сорвать работу инспекторов ОЗХО.