«Их легче стереть с лица земли» - глава Пскова о США

Глава города Пскова Иван Цецерский прокомментировал в Instagram публикацию бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака о его поездке по Сирии, написав, что США «легче стереть с лица земли».

Андрей Турчак опубликовал у себя в Инстаграме фотографию Дамаска, и Цецерский пожелал cекретарю генсовета «Единой России», заместителю председателя Совета Федерации поберечь себя: «Уважаемый Андрей Анатольевич, берегите себя! Пиндосам вы ничего не докажите, они заврались так, что их легче стереть с лица земли, но Господь это запрещает! Еще раз – будьте осторожны, Вы нам и мне лично – нужны!».

Иван Цецерский занимает пост председателя псковского городского политсовета «Единой России». В должности главы города (избирается из состава депутатов Псковской городской думы) он работает с 2009 года.

Ранее Цецерский уже высказывался о геополитике. Так, 7 апреля на своей странице в Facebook он перепечатал материал из газеты «Взгляд» о том, что «США и Россия никогда не станут друзьями» с комментарием: «Прочитал в федеральной газете мнение политолога и ведь СПОРИТЬ НЕ О ЧЕМ!». Жители Пскова в ответ посоветовали ему заняться проблемами города.